En mutlu şehir ve gezilecek yerler

Türkiye'nin en mutlu şehri Sinop'a hoş geldiniz. Ülkemizin en kuzeyinde bulunan 220 bin nüfusu ile en küçük illerimizden de biri. Sinop turumuzda bu şehrin insanlarını bu kadar mutlu eden şey nedir diye araştırdık. Trafik lambası dahi yeni kullanılmaya başlanan Sinop'un en güzel noktalarına doğru yola çıktık ve Sinoplularla tanıştık. Gözlemlerimize göre Sinopluları bu kadar mutlu yapan şeyler ise şunlar oldu ; herkesin birbirini tanıması, yabancıların uğradığı bir yer olmaması, gelir dengesi, deniz kıyısında yaşamak, neredeyse hiç trafik olmaması, el değmemiş güzelliklerin bulunması ve kalabalık olmaması.

3 tarafı denizlerle çevrili olan Sinop, denizinden ormanına, sahilinden tarihine, yemeğinden kültürüne kadar uzanan birçok zenginliği de bünyesinden toplamış. Çoğunlukla emekli şehri olarak anılmasını, sürekli bir sükunet içinde olmasına bağlayabiliriz. Şehirde zaman su gibi akıp geçerken, denize nazır naif çay bahçeleri ile süslü kordon hergün misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu güzel ve sakin şehre yolunuz düşerse, onu nasıl daha iyi tanıyacağınızı yazımızın devamında anlatmış olacağız.

SİNOP'TA GEZİLECEK YERLER

Sinop her ne kadar küçük bir şehir olsa da birçok şehirden daha fazla gezilecek noktaya sahip. Bu sebeple güzel bir Sinop gezisini yapmak için ortalama 3 güne ihtiyacınız var. Bu 3 günün 1 günü uzak güzellikleri, 1 günü yakın güzellikleri ve son günü de şehir merkezi için olmalı. Yazımızı da bu planda anlatıp sizlere bir Sinop rehberi hazırlamış olacağız.

MERKEZE UZAK NOKTALAR

ERFELEK (TATLICA) TAKIM ŞELALELERİ

Sinop denildiğinde akla gelen en güzel doğa harikalarından biri de Erfelek ilçesinde bulunan ve 28 şelaleden oluşan Tatlıca Takım Şelaleleri oluyor. Sinop şehir merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan şelalelere ulaşmak ise yaklaşık 50 dakika sürüyor. Şelalelerin bulunduğu alan Milli Parklar tarafından işletilmekte. Giriş ücreti ise otomobil 18 şahıs 6 lira. Aynı zamanda bir de mesire alanı olan bu noktada ailenizle birlikte piknik yapabiliyorsunuz.

Tatlıca Takım Şelalelerinin hepsi bir vadi içerisinde aynı derenin üzerinde belirli aralıklarla bulunuyor. Şelalelerin 7- 8 tanesi büyük diğerleri ise küçük şelaleler. Bu şelaleleri gezerken isterseniz her şelaleyi tek tek tırmanarak isterseniz de yan taraftaki güvenli parkurdan yürüyerek gezebiliyorsunuz. Şelalelerden gidecek olanların kaygan zeminlere karşı dikkatli olması gerektiğini de söyleyelim.

SARIKUM TABİAT PARKI

Sarıkum Tabiat Parkı içerisinde büyük bir kıyı set gölü, denize bağlanan kaplumbağa dolu bir dere ve sapsarı bir kumsal bulacaksınız. Sinop şehir merkezinden yaklaşık 24 kilometre batıda bulunan Sarıkum Tabiat Parkı sakinliği ile insanları kendine çekiyor. Nüfusu oldukça az olan Sinoplularda burayı çok sık ziyaret etmiyor. Eğer yolunuz buraya düşerse denize girmek ve göl çevresindeki zengin habitatı bir doğa yürüyüşüyle keşfetmek sizler için ayrı bir tecrübe olabilir.

MERKEZE YAKIN NOKTALAR

İNCEBURUN

Ülkemizin en kuzey noktası olan İnceburun, Sinop şehir merkezine 24 kilometre mesafede bulunuyor. Aynı gün içerisinde yapabileceğiniz bu tur içerisindeki en uçta nokta burası olduğu ilk olarak İnceburun'u anlatmaya karar verdik. İnceburun milyonlarca yıl önce lavların soğumasıyla meydana gelmiş bir nokta. Siyaha yakın tondaki bu kayaçların farkını hemen anlayabiliyorsunuz.

Burnun tam ucunda da 1863 yılından kalma bir de deniz feneri bulunuyor. Genel olarak her mevsim rüzgarlı olan bu noktanın günün her saatinde ziyaretçisi olsada, favori tercih elbette gün batımı oluyor.

HAMSİLOS

Sinop'a gelen herkesin mutlaka uğraması gereken, yeşil ve mavinin buluştuğu harika bir koy burası. Manzarası ve deniziyle bir Ege sahilini andıran Hamsilos Sinopluların da favori tercihi. Hal böyle olunca hafta sonu yoğunluğu da en yüksek yerlerden biri haline geliyor. Sadece yoğunlukla kalmıyor ve bir o kadar da çöplerle doluyor. Ne yazık ki böyle güzel bir manzaranın tam ortasında insanların geldiği tam bir çöplüğe dönüşüyor. İlk gördüğünüzdeki muazzamlık ile yakından baktığınızdaki hayal kırıklığı ne yazık ki büyük bir tezat oluşturuyor.

AKLİMAN

Bugünkü rotamızın Sinop şehir merkezine en yakın kısmı Akliman oluyor. Merkeze olan mesafesi 14 kilometre olan Akliman aynı zamanda bir de mesire alanı. Hamsilos'tan hemen önce gelen Akliman Mesire Alanında bir yandan kayıkçılar bir yandan da yol boyunca tüm alana yayılan günübirlik piknikçiler, kampçılar ve karavancılar bulunuyor. Ayrıca Mesire alanına kadar olan uzun bir de sahil mevcut. Yer yer taşlı yer yer kumsal olan bu kısım da Sinoplular tarafından oldukça tercih ediliyor.

SİNOP ŞEHİR MERKEZİNDE GEZİLECEK YERLER

SİNOP KAPALI CEZAEVİ

"Başın öne eğilmesin ,aldırma gönül aldırma" şiirinin yazıldığı bu cezaevi ülkemizin en ünlü cezaevlerinden biri. Sinop cezaevi şu an müze statüsünde koruma altında bulunuyor. Ziyaretçilerin cezaevine giriş için ödemesi gereken miktar ise 12 lira olup müzekart sahipleri ücretsiz giriş yapabiliyor. İçerisindeki tüm gezi boyunca yönlendirme tabelaları bulunuyor.

Hapishane 4 kısımdan oluşuyor olsa da tadilatı devam eden çoğu nokta bir süredir ziyarete kapalı. 1. ve 2. Kısım tadilat sebebiyle kapalı olduğu için Sabahattin Ali'nin koğuşunu göremedik.

Gezi esnasında bizleri kodesler, koğuşlar ve avlular karşılıyor. En uç noktanın bulunduğu kısmın dayandığı duvar ise denize sıfır bulunuyor. İçerideki kısımlardan bir diğeri de disiplin hücreleri. Olay yaratan kişilerin uzun süreli cezaları ağır şartlarda burada gördürülüyor.

Çocuk Islahevi'nin bulunduğu bölgede ise ilk olarak karşınıza Austin marka eski bir mahkum nakil aracı geliyor. Hemen karşısında ise 1939 yılında kurulmuş olan Çocuk Islahevi bulunuyor. İçeride bulunan koğuşların yanı sıra bir de mescit bulunuyor. Burada dini eğitimin ıslahın bir parçası olarak kullanıldığı da göze çarpıyor.

Çocuk Islahevi'nin bahçesinde Karadeniz'e özgü tek direkli, yük taşımak için kullanılan takadan büyük bir çeşit kayık olan "Çapar" sergileniyor. Müzenin girişinde ise bir de hediyelik eşya bölümü mevcut.

Dut Ağacı Hikayesi

Hüseyin Pehlivan adındaki mahkum bahçeye "Dut Ağacı" dikmek istiyor. Bunun için cezaevi müdüründen izin almaya gidiyor. Cezaevi müdürü, meyvesinden yensin ve sevaba gireyim düşüncesiyle mi ağacı dikmek istediğini sorduğunda Hüseyin Pehlivan şu cevabı veriyor; Hem o da var ama asıl amacım bu ağaç benimle birlikte yaşlanırken ben elbet bir gün müebbet hapsimi tamamlayıp çıkacağım ve arkamda başkaları da olacak, onlarda ağaca bakıp bu ağacı diken de buradan çıktı biz de elbet çıkacağız diye umut bulsun istiyorum. Ağacın dikimine izin veriliyor ve adı o günden sonra "Teselli Ağacı" olarak kalıyor.

DİYOJEN HEYKELİ

Ünlü filozoflarda Romen Diyojen ömrünün bir çoğunu Yunanistan'da geçirmiş olsa da belirli bir yaşa kadar doğum yeri olan Sinop'ta yaşamış. Knik düşüncesinin fikir babası olan olan Diyojen, yaşam tarzında "köpeksi" olarak adlandırılan bir hayatı tercih etmiş. Rivayete göre hayatını bir fıçının içerisini ev gibi kullanarak geçirmiş. Tarihe düşülen notlardan en yaygın olan hikayelerinin bazıları ise şöyle;

- Bir gün , gündüz vakti elinde fenerle dolaşırken onu görenler, gündüz vakti neden fener taşıyorsun diye sormuşlar. Diyojen ise ; "konuşacak adam arıyorum" demiş.

- Bir gün Büyük İskender, Diyojen'in Korint şehrinde yaşadığını öğrenip onu ziyarete gider. Ziyareti sırasında Büyük İskender Diyojen'e ona, "benden ne istersin" diye soruyor. Diyojen ise o meşhur cevabı veriyor ve "gölge etme başka ihsan istemem" diyor.

- Bir gün, tek mal varlığı olan çanağı ile dolaşırken çocuğun birinin çeşmeye elini dayayıp su içtiğini görmüş ve ardından elindeki çanağını yere atıp kırmış. Ağzından ise şu kelimeler çıkmış; bugün fazla bir şeye daha sahip olduğumu öğrendim.

PERVANE MEDRESESİ

Şehrin merkezini belirleyen Sakarya Caddesinin sonunda yer alan bu medrese 1262 yılında Sinop'un Trabzon Rum İmparatorluğundan ikinci kez alınışı anısına Muinüddin Pervane tarafından halkın da katkısıyla yapılmış. Dikdörtgen planlı olan bu medrese günümüzde turistik amaçlı olarak kullanılmaktadır.

SİNOP KALESİ VE KORDON

Sinop şehir merkezin bir kısmı kalenin olduğu kısma dayalı bir şekilde gelişmiş ve şehir merkezinin en doğu kısmını oluşturmuş. Restoranların, çarşının, tekne turlarının ve yürüyüş yollarının bulunduğu kordon ise özellikle akşam saatlerinin en uğrak yeri olarak göze çarpıyor. Sinop'ta akşam vaktine kalacaksanız gününüzü burada bitirmenizi tavsiye ediyoruz. Hatta vaktiniz varsa mutlaka bir tekne turu da yapmayı ihmal etmeyin deriz.

SİNOP'TA NE YENİR ?

Sinop'ta yemek denildiğinde tüm Karadeniz yemeklerini dahil edebilirsiniz. Fakat Sinop'un kendine özgü tatları da mevcut. Bunlardan en meşhuru ise ceviz ve tereyağı dökülerek servis edilen "Sinop Mantısı" oluyor. Yiyebileceğiniz en meşhur yerlerden biri ise Örnek Mantı diyebiliriz.

Sinop'un kendine özgü diğer yemekleri ise farklı bir çeşidi Bafra'da da yapılan Nokul. Nokul için ise Sinopluların favori noktası Demirkollar Fırını her gün taze nokulları ile sizleri bekliyor.

Sinop'un kendine özgü yemeklerinden biri de yedikçe tadına doyamayacağınız Boyabat Ezmesi oluyor. Ham maddesi fındık olan ezmenin tarifi ise şöyle; fındıklar kavrulur ve ardından ezilerek odun ateşinde şerbetiyle kavrulur. Hamur kıvamına geldiğinde top halinde şekil verilir ve ardından üzerine bastırılarak ceviz konur. İşte karşınızda enerji deposu Boyabat Ezmesi.

SİNOP'A NASIL GİDİLİR?

Sinop şehrine havayolu veya karayoluyla ulaşabiliyorsunuz. Sinop Havalimanı şehir merkezine yalnızca 7 km mesafede bulunuyor. Karayolu ile gelişlerde ise 3 alternatifiniz bulunuyor. Kuzey batı yönünden gelişte Karadeniz sahil yolunu kullanıyorsunuz fakat Kastamonu bölgesinde iç kesimlere giren yol çok da sağlıklı bir yol olmadığı için burayı önermiyoruz. İkinci alternatif ise Kastamonu üzerinden gelmek. Batıdan ve güneybatıdan Sinop'a gelecek olanların bu yolu tercih etmesini öneriyoruz. Doğudan veya güneydoğudan gelecek olan vatandaşlar ise Samsun'a bağlanıp sahil yolu üzerinden Bafra ve Gerze'yi geçip kolayca Sİnop'a ulaşabilirler. Sinop'un bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- Samsun 160 km

- Kastamonu 190 km

- Ankara 420 km

- Sivas 475 km

- Adana 830 km

- İstanbul 700 km

- İzmir 1050 km

- Antalya 940 km