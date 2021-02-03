Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam ediyor
|03 Şubat 2021 18:34
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Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.
Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen ve öğrenci, rektörlük binasına arkalarını döndü.
Öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının isimlerini okudu, slogan atarak gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.
Bazı fakültelerde öğrenci grupları, Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi, yeni rektörün seçimle belirlenmesi ve okul çevresindeki polis önlemlerinin kaldırılmasını istedikleri bildiri yayımladı.
Öğrenciler, basın açıklaması yaptıktan sonra üniversiteden ayrıldı.
Polisin üniversite çevresinde güvenlik önlemi sürüyor.
Bu arada, bir grup, gözaltına alınan öğrencilerin sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan ve dövizler taşıyan katılımcılar, gözaltındaki öğrencilerin serbest bırakılmasını talep etti.
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