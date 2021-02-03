129 bin nüfuslu ilçede vaka sayısı sıfırlandı
|03 Şubat 2021 18:50
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemler ve vatandaşların tedbirlere uymasıyla vaka kalmadı.
Tarımsal üretimde kentin önemli merkezlerinden olan Bismil'de salgına yönelik mücadelede sıkı tedbirler uygulanıyor.
Kamu kurumlarına HES koduyla giriş yapılan ilçede, camilerden ve resmi araçlardan yapılan uyarı anonslarının yanı sıra vatandaşların da maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyması sonuç verdi. 198 mahalle ve köyün bulunduğu ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, şunları kaydetti:
"Artan denetimler, güvenlik güçlerimiz ve zabıtanın çalışmaları ile filyasyon ekiplerinin başarısıyla bu hafta içerisinde vaka sayısında sıfırı gördük. İnşallah bu rehavet oluşturmadan, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sıfır sayısında istikrar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bismil Devlet Hastanesinde yatan bir pozitif hastamız var. Onun da tedavisini tamamlamasıyla İnşallah yeni vakalar görmeden bu pandemiyi atlatacağız. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum."
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