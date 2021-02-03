Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı, yeniden 15 Ocak'taki 8 bin vaka seviyesine yükseldi.
|03 Şubat 2021 20:15
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Sağlık Bakanlığı 3 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1.523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.
Test sayısı 30 milyon 061 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 079, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1.523 oldu.
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