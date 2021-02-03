Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi

Sağlık Bakanlığı 3 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.523 oldu, 8 bin 314 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Test sayısı 30 milyon 061 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 501 bin 079, vefat sayısı 26 bin 354, ağır hasta sayısı 1.523 oldu.