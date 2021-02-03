PKK/KCK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
|03 Şubat 2021 19:24
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi." bilgisine yer verildi.
Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
- İçişleri Bakanı Soylu'dan "23. buluşma" paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan teröristlerinden birinin ailesinin 520 gündür nöbet tutan "Diyarbakır anneleri" arasında yer aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Annelerinde bir buluşma daha...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 3, 2021
23. buluşma!
PKK ve tüm terör örgütlerini
Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
03 Şubat 2021 16:43
|PKK, tecavüzcü sözde eyalet sorumlusunu ödüllendirmiş
03 Şubat 2021 16:05
|FETÖ'den firari Kozanlı Ömer'in avukatına 15 yıla kadar hapis istemi
03 Şubat 2021 15:35
|Etkisiz hale getirilen terörist 'Kırmızı' kategoride çıktı
03 Şubat 2021 15:14
|FETÖ'nün sözde 'büyük bölgecisi'ne hapis cezası
03 Şubat 2021 14:48
|Kuzey Makedonya'daki mahkeme, FETÖ iltisaklı okulun iddialarını haksız buldu
03 Şubat 2021 13:52
|DBP Diyarbakır eski İl Başkanı'na 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
03 Şubat 2021 11:49
|FETÖ'den yargılanan 169 eski yüksek yargı üyesi hapis cezasına çarptırıldı
03 Şubat 2021 11:25
|DEAŞ'ın 'sözde eğitim bakan yardımcısı' yakalandı
03 Şubat 2021 11:07
|Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
03 Şubat 2021 10:18