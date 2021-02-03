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Yozgat Valisi, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.
 03 Şubat 2021 19:41
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Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.

Vali Polat, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uğradığı saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstediği ilacı yazmayan doktoru darbeden zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı
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