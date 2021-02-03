Yozgat Valisi, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.
|03 Şubat 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
Yozgat Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.
Vali Polat, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uğradığı saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'ü ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.İstediği ilacı yazmayan doktoru darbeden zanlı tutuklandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
03 Şubat 2021 20:15
|Erdoğan'dan Prof. Dr. Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü
03 Şubat 2021 19:43
|Mustafa Şentop: AYM'ye, Berberoğlu kararı için yazı yazacağız
03 Şubat 2021 17:11
|Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak
03 Şubat 2021 16:52
|Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması
03 Şubat 2021 16:19
|Emniyet, başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı
03 Şubat 2021 15:49
|Bahçeli: Boğaziçi olaylarına destek, teröre destek vermektir
03 Şubat 2021 15:46
|PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
03 Şubat 2021 14:50
|Yemeksepetinin CEO'su, eylemleri eleştirenlere 'kör cahil' dedi
03 Şubat 2021 14:34
|Bakan Karaismailoğlu: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
03 Şubat 2021 14:17