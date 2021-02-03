Erdoğan'dan Prof. Dr. Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü
|03 Şubat 2021 19:43
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Türkiye'deki ilk yüz nakli, çift kol ve rahim nakli gibi önemli başarılara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın, "Trafik Medya Yüzü" ödülü aldığı bildirildi.
Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Özkan'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında, trafik güvenliğine ilişkin reklam filminde "Dikkatinizi Telefona Değil, Yola Verin" mesajıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri" töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü aldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.
Günlük hayatımızın önemli bir bölümünün trafikte geçtiğini vurgulayan Özkan, "Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bu konuya hassasiyetle yaklaşması ve gündemde tutması çok önemli. Bu anlamda böyle bir projede yer almış olmaktan onur duydum. Umarım bu mesajlarımız halkımızın trafik konusunda bilinçlenmesine vesile olur ve trafik kazaları azalarak, yaşanan kayıplar son bulur." ifadelerini kullandı.
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