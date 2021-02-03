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İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel toprağa verildi

Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.
 03 Şubat 2021 19:49
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Şehit Basri Demirel'in (29) cenazesi Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Öğle vakti mahalle mezarlığına düzenlenen törene Demirel'in ailesi, yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Hatice, babası Hacı ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Demirel'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Anadolu Ajansı
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