Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
Adana'da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
|03 Şubat 2021 21:00
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Adana'da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye başvurdu. 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda olan Dr. Ertane, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
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