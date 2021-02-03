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Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti

Adana'da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
 03 Şubat 2021 21:00
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Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti

Adana'da acil tıp asistanı olarak görev yapan doktor, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana Şehir Hastanesi'nde görevli Acil Tıp asistanı Dr. Mehmet Ertane (38), 4 Aralık'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye başvurdu. 7 Aralık'ta yoğun bakıma alınan Dr. Mehmet Ertane daha sonra entübe edildi. Bugüne kadar yoğun bakımda olan Dr. Ertane, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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