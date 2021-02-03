1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den onay çıkmadı

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi.
 03 Şubat 2021 21:02
+Aa- Yazdır
AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den onay çıkmadı

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi.

Swissmedic tarafından yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya henüz onay verilmediği belirtilerek, "AstraZeneca aşısı ile ilgili olarak şimdiye kadar sunulan ve analiz edilen veriler henüz onay vermek için yeterli değil. Aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesi hakkında daha fazla bilgi elde etmek için yeni çalışmalardan elde edilecek ek verilere ihtiyaç var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AstraZeneca aşısına ilişkin kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için Kuzey ve Güney Amerika'da devam eden Faz 3 denemelerinden elde edilecek verilerinin sunulması ve analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.

AstraZeneca aşısı için daha önce 5,3 milyon doz sipariş verildiği aktarılan açıklamada, aşıya ilişkin olumlu verilerin sunulması halinde derhal geçici onay verilebileceği bildirildi.

Federal hükümet Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech aşının yanı sıra Moderna ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşıları için toplam 15,8 milyon doz sipariş verildiğini açıklamıştı.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de Kovid-19 aşılama çalışmaları geçen yıl aralık sonuna doğru başlamıştı.

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna ve Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşıların kullanımına izin verilen ülkede, şimdiye kadar 315 bin 33 Kovid-19 aşısı uygulandı.

- Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 9 bine yaklaştı

Öte yandan İsviçre'de son 24 saatte 1796 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Böylelikle salgının başından bu yana vefat edenlerin sayısı 8 bin 800'e, vaka sayısı ise 538 bin 524'e ulaştı.

26 kantondan oluşan İsviçre'de, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler, Kovid-19 salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalmıştı.

Hükümet, şubat sonuna kadar sert önlemlerin devam edeceğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrupa İlaç Ajansı, Novavax aşısını değerlendirmeye aldı
03 Şubat 2021 21:39		 Uzmanlardan 'yeni tehlikeli mutasyonlu korona' uyarısı
03 Şubat 2021 14:58
'Alman İslamı'nın geleceği yok
03 Şubat 2021 06:15		 Suudi Arabistan Türkiye dahil 20 ülkeden gelişleri askıya aldı
02 Şubat 2021 23:58
AB, Birlik dışından seyahatlerde Kovid-19 testi isteyecek
02 Şubat 2021 22:03		 Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor
02 Şubat 2021 21:25
Fransa, AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi
02 Şubat 2021 20:41		 Sputnik V aşısının üçüncü klinik sonuçları açıklandı
02 Şubat 2021 19:26
İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı
02 Şubat 2021 17:56		 Masöz'ün tırmandırdığı salgın, tüm ülkenin kapanmasına yol açtı
02 Şubat 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - Köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı21:42 - Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı21:41 - Yeşil sahaların devleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi21:39 - Avrupa İlaç Ajansı, Novavax aşısını değerlendirmeye aldı21:37 - Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu21:34 - VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin
21:30 - Uzman çavuş kaçak kazı yaparken yakalandı21:30 - Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu21:24 - Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı ertelendi21:16 - Çorumlu şirketin aşısı Mart'ta denenmeye başlanacak21:02 - AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den onay çıkmadı21:00 - Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
20:58 - Dolandırıcılıkta kargo yöntemi! 75 bin TL'si buhar oldu20:49 - Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması20:46 - İTÜ ormanlık alanların heyelan haritasını çıkaracak20:27 - CHP'li Yalım: AK Parti'yi yıpratmak için bütün çalışmayı yaptık20:15 - Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
19:52 - Esin hemşire: Gözünüz görüyor ama eliniz tutmuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 1
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
aristoteles 1
Dünyanın merkezine yolculuk 2
15 temmuz'u fetö yapmadı 5
iyi insan 2
bal kabağı 2
Yılana benzeyen biber 2
puan kasmamaya karar vermek 5
öfke 4
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam