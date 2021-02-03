Çorumlu şirketin aşısı Mart'ta denenmeye başlanacak
|03 Şubat 2021 21:16
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Ahlatcı Holding bünyesinde ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren, Ankara, Hacettepe, ODTÜ ve Gazi üniversitelerinden 40 kişilik bir ekiple Covid-19 aşısını geliştiren Nanografi A.Ş. aşıyı 15 günlük deneme aşamasına gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denemelere Mart ayının ortalarından itibaren başlanmasına olumlu yaklaşım gösterdi.
corumhakimiyet.net'te yeralan habere göre; Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, bu akşam saat 19.30'da Erdoğan tarafından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildiler.
Ahmet Ahlatcı, aşı çalışmalarının tamamlandığını anlatarak, Mart'ta deneme aşılarına başlayabileceklerini ifade etti ve aşı gelirlerinin tamamını devlete bırakacaklarını tekrarladı.
Ahlatcı, aşıyı üretecek yerli fabrikanın yılda 250 milyon doz aşı üretebileceğini, bu miktarın bir sonraki aşamada 1 milyar doza çıkarılabileceğini söyledi.
Bir saat 15 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart'ta deneme aşılarına başlanması konusunda olumlu görüş bildirirken, sağlık danışmanlarına da gereken prosedürün işletilmesi konusunda talimat verdi.
Öte yandan, aşının ismini de Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Erdoğan danışmanlarından isim konusunda çalışmalarını da istedi.
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