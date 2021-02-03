Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı.
|03 Şubat 2021 21:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu' dedi.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması, Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım.
"İNGİLTERE MUTASYONU 196 OLDU"
Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
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