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VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçmesine Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi tarafından izin verildiği bildirildi.
 03 Şubat 2021 21:34
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VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, VakıfBank'ın Katar şubesi için bankacılık lisansı alındığının bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA) tarafından şubenin faaliyete geçmesine dün itibarıyla izin verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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