VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin

18 YAŞINDAN ÖNCE İŞLENEN BİR SUÇLAR MEMURİYETE ENGEL MİDİR? Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtlarının ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında yargı yerlerince istenebileceğini, bu bilgilerin idari makamlara verilemeyeceğini belirterek, 18 yaş öncesinde işlenen suçlar gerekçe gösterilerek infaz koruma öğrenciliğiyle ilişiğin kesilmesi işleminin hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.