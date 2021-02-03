1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu

Türkiye'de ocak ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Toyota gerçekleştirdi.
 03 Şubat 2021 21:37
+Aa- Yazdır
Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.

Böylece toplam satışlar açısından Ocak 2021, 44 bin 892 adet olan 2011 yılının ocak ayından sonra görülen en yüksek ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Yalnızca otomobil satışları Ocak 202'de yüzde 60,6'lık artışla 35 bin 358, hafif ticari araç satışları da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adet oldu.

Toplam satış adetlerinde ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 5 bin 44 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 4 bin 708 adetle Volkswagen ve 4 bin 300 adetle de Toyota takip etti.

Ford, 4 bin 206 adetle dördüncü ve Renault da 3 bin 893 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 firma

Ocak ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 4 bin 82 adetle Volkswagen oldu.

Bunu, 4 bin 62 adetle Toyota ve 3 bin 624 adetle Renault izledi.

Fiat, 3 bin 395 adetle dördüncü, Peugeot da 2 bin 677 adet otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

Bu yılın ocak ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Ocak ayında 2 Maserati, birer adet Ferrari ve Lamborghini, 3 Aston Martin, 4 Jaguar ve 41 Porsche marka otomobil satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 2 bin 784 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 1.649 adetle Fiat ve 768 adetle de Dacia izledi. Volkswagen 626 satışla dördüncü ve Peugeot da 519 satışla beşinci oldu.

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Ayrıca gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araç pazarındaki gelişim hızlanacak
03 Şubat 2021 11:08		 Satışların yüzde 80'ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu
02 Şubat 2021 22:53
Kilometresi yüksek araçlara rağbet arttı
02 Şubat 2021 21:39		 Türkiye otomotiv pazarı 25 Avrupa ülkesini geçti
31 Ocak 2021 11:20
Fırsatçılar yine piyasada! Sıfırından pahalıya satıyorlar
31 Ocak 2021 10:06		 Ünlü otomobil üreticisinden önemli benzin ve dizel motor kararı
29 Ocak 2021 09:40
VW, 'en çok araç satan şirket' unvanını kaptırdı
28 Ocak 2021 20:54		 2020 yılında ikinci el araç fiyatları neden yükseldi?
27 Ocak 2021 10:35
İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı
26 Ocak 2021 14:41		 Bu miktarlardan fazla akaryakıtta indirim yapılırsa, pompaya yansıyacak
26 Ocak 2021 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:47 - Köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı21:42 - Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı21:41 - Yeşil sahaların devleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi21:39 - Avrupa İlaç Ajansı, Novavax aşısını değerlendirmeye aldı21:37 - Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu21:34 - VakıfBank'ın Katar şubesinin faaliyete geçişine izin
21:30 - Uzman çavuş kaçak kazı yaparken yakalandı21:30 - Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu21:24 - Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısı ertelendi21:16 - Çorumlu şirketin aşısı Mart'ta denenmeye başlanacak21:02 - AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına İsviçre'den onay çıkmadı21:00 - Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
20:58 - Dolandırıcılıkta kargo yöntemi! 75 bin TL'si buhar oldu20:49 - Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması20:46 - İTÜ ormanlık alanların heyelan haritasını çıkaracak20:27 - CHP'li Yalım: AK Parti'yi yıpratmak için bütün çalışmayı yaptık20:15 - Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
19:52 - Esin hemşire: Gözünüz görüyor ama eliniz tutmuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İlk aydan, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üzere
Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
Ateş Kara 'rahatlama' için tarih verdi
Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması
Bulu'nun istifasını isteyen Mansur Yavaş'a sosyal medyadan tepki
Birkaç ay önce atanan general itirafçı oldu
PTT ucuz ayçiçek yağı satacak iddialarına açıklama
Kadıköy'de göstericiler polis araçlarına saldırdı
Otomobil bariyere saplandı, profesör hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nükleer tehlike 6
at 1
enflasyon sepetinin güncellenmesi 3
doymamak 3
gaza getiren şarkılar 8
üç aylar 2
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 5
aristoteles 1
03.02.2021 galatasaray vs başakşehir maçı 1
alturizm-altürizm 2
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Gıda Temizlik 2 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam