Yeşil sahaların devleri ocakta yatırımcısına kaybettirdi
|03 Şubat 2021 21:41
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Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, ocak ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 7 futbol kulübü ocak ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısının yüzünü güldürmedi.
Futbol kulüplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 sezonunda gelir kaybı yaşayacağına dair öngörüler ve salgın nedeniyle bazı liglerde bazı maçların ertelenmesi külüplerin hisse performanslarını etkiledi.
Analistler, kulüplerde görülen Kovid -19 vakalarının da hisselerinin olumsuz etkilenmesine neden olduğunu aktardı.
Ocak ayında İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri yüzde 13,9 azaldı. Fransız Olympique Lyonnais de söz konusu dönemde yatırımcısına yüzde 8,6 kaybettirdi.
İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri ise yüzde 5,7 geriledi.
Alman Borussia Dortmund da geçen ay yatırımcısına yüzde 5,5 kaybettirdi. Analistler, Kovid-19 kaynaklı etkilerin yanında Borussia Dortmund'un Bundesliga'da da zirveden uzakta bulunduğunu belirterek, kulübün yeşil sahalardaki performansının hisselerine de yansıdığını ifade etti.
İtalyan ekibi SS Lazio hisseleri de geriledi
Diğer İtalyan ekibi SS Lazio da hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi. Kulübün hisseleri ocak ayında yüzde 4,8 geriledi.
Analistler, SS Lazio'nun da İtalya Birinci Futbol Liginde (Serie A) zirveden uzakta bulunduğuna dikkati çekti.
Portekiz ekibi SL Benfica'nın hisseleri de yüzde 2,4 kaybettirdi. Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.
Hollanda ekibi AFC Ajax ise ocak ayında yüzde 1,2 kaybettirdi.
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