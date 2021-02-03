Köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı
|03 Şubat 2021 21:47
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada köy okullarında yüz yüze eğitme geçileceğini açıklamıştı. 15 şubatta açılacak olan köy okullarında ise telaş başladı. Uzun süredir öğrencilerden uzak olan okullarda yüz yüze eğitim için önlemler çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada köy okullarında yüz yüze eğitme geçileceğini açıklamıştı. 15 Şubatta köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile ilkokullar ve özel eğitim okullarındaki eğitim - öğretimin ise 1 Mart'tan itibaren başlaması için çalışmaların başlanması planlanmıştı. Kararın ardından köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı başladı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde okullarını hazırlayan öğretmenler, öğrencilerine kavuşacakları içinde oldukça heyecanlı.
"Özel önlemler alındı"
Silivri Büyükkılıçlı İlkokulu'da 15 şubatta başlayacak olan yüz yüze eğitime hazırlıklarını sürdürüyor. Özel önlemler alınan okulda sınıflar dezenfekte edilerek ilaçlanıyor. Tüm sınıflara konulan el dezenfektanları, maskeler ile öğrenciler korunmaya çalışacak. Okul girişlerinde bulunan ateş ölçerler ile ateşleri ölçülen öğrencilerin 1,5 metre kuralına uygun bir şekilde sınıflara çıkacağı öğrenildi. Okul Müdürü Erdal Karabacak ise öğrenciler ile buluşacakları için heyecanlı olduklarını söylerken," Uzun süredir öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapamıyorduk ancak kısa bir süre sonra tekrar buluşacağız. Okul boş olduğu zaman "çiçeksiz bahçeye" benziyor resmen. Biz tüm önlemleri aldık ve hazırız. Ateş ölçerler, maskeler ve el dezenfektanları ile öğrencilerimize steril bir ortam hazırladık. Umarım bir daha böyle günler yaşamayız" diye konuştu.
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