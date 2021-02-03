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Koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ancak henüz test sonucu çıkmadığı için koronavirüs şüphelisi olduğu değerlendirilen vatandaş Valilik binasına alınmadı.
 03 Şubat 2021 22:23
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Koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran ancak henüz test sonucu çıkmadığı için koronavirüs şüphelisi olduğu değerlendirilen vatandaş Valilik binasına alınmadı.

İstanbul'dan dün Tokat'a gelen Nevzat Ö, sabah Kovid-19 testi yaptırdı ancak soncu belli olmadan işleri için Tokat Valilik binasına gitti.

Binada görevli polisler tarafından HES kodu sorgulanan Nevzat Ö'nün, test sonucu çıkmadığı için sorguda "riskli" olduğu görüldü. Nevzat Ö'nün Valilik binasına girişi engellendi.

Koronavirüs şüphelisi vatandaş, ihbar üzerine sağlık ekiplerince ambulansla kaldığı eve götürüldü.
Anadolu Ajansı
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