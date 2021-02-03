Tabiat harikası Akdağ'daki kış güzelliği hayran bırakıyor

En yüksek zirvesi 2446 metre olan Akdağ; Sandıklı ilçesi sınırlarında Kocayaylası ile Çivril ilçesinde Sığırkuyruğu Yaylası, geniş karaçam, kızılçam ormanları ve meşelikleriyle dikkati çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ilan edilen Akdağ'a son yıllarda yatırımlarla yapay baraj göleti, günübirlik kullanım alanlarına bungalov evler, piknik yerleri ve çocuk oyun alanları yapıldı.

Endemik 124 bitkiyi bünyesinde barındıran Akdağ'daki Tokalı Kanyon, zengin yaban hayatında çok sayıda yılkı atları ve kızıl geyikler de turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış aylarında kar yağışları sonrası beyaz gelinliğini giyen Akdağ, buz tutan baraj göleti ve muhteşem manzarasıyla doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ayrı güzellik sunuyor. Karlar altındaki Akdağ, ihtişamlı doğası ve tertemiz havasıyla kamp yapmak isteyenleri de kendisine çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile doğa tutkunlarınca, yoğun kar yağışı sonrasında yaban hayvanları için belirli aralıklarla yemleme çalışması yapılıyor.

Alan kılavuzu Asım Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ'ın dört mevsim farklı güzelliğe sahip olduğunu ve kış manzarasının daha etkileyici olduğunu söyledi.

Bölgedeki yaban hayvanları ve yılkı atları için yemleme çalışması yaptıklarını aktaran Yıldız şöyle konuştu:

"Son günlerde Akdağ'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Buradaki yapay baraj göletimiz de buz tuttu. Donan gölet ile kar manzarasının görselliği insanlara keyif veriyor. Buradaki görsel şölene herkesi davet ediyoruz. Ayrıca buraya doğaseverlerle, yaban hayvanları ve yılkı atları için saman getirdik. Uygun noktalara bunları bıraktık. Çünkü biz doğanın canlılarla güzel olduğunu düşünüyoruz."

"Doğayla iç içe olmaktan mutluyuz"

Kampçı Uğur Erbay da yaklaşık 10 yıldır her kış, arkadaşlarıyla Akdağ'a kampa geldiklerini belirterek, "Buranın kışı çok güzel. Bu aylarda çok fazla insan Akdağ'a gelmediği için doğa ve yabani hayvanlar ön planda oluyor. Biz geceyi burada çadırlarımızda geçirdik. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Sabah kalkıp karlar arasında yürüyüş yapıyoruz. Doğayla iç içe olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla bölgeye kamp kuran Mustafa Ayvalı, uzun yıllardır burayı tercih ettiklerini, kış aylarında doğaya zarar vermeden gece yakılan ateşin keyfinin bir başka olduğunu ifade etti.

Doğasever Yasin Tugan ise kış aylarında Akdağ'ın ormanlarıyla kartpostallık kar manzaraları sunduğunu ve burada fotoğraf çekmeye doyamadığını aktardı.