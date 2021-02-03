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İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir'de gösteri yapan aralarında haklarında terör kaydı bulunan 39 kişinin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.
|03 Şubat 2021 22:35
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Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmir'de gösteri yapan aralarında haklarında terör kaydı bulunan 39 kişinin de bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde izinsiz olarak toplanan grup, polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki duyuruları dinlemedi. Polise mukavemet gösteren ve çevreye zarar veren gruba müdahale eden polis ekipleri 51 kişiyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 39 kişinin haklarında daha önce terör kaydının bulunduğu öğrenildi.
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