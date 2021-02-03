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Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır?

2020'de kullanıma sunulan Clubhouse uygulaması son günlerde kullanıcıların en çok merak ettiği sosyal ağ platformlarından biri. Kullanıcılarına sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan uygulama, davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışıyor.
 03 Şubat 2021 23:52
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Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır?

Sohbet odaları üzerinden kullanıcılara sesli etkileşim imkanı sunan Clubhouse sosyal medyada rağbet görüyor. Uygulamayı telefonlarına indirmek isteyenlerin ilk önce davetiye alma zorunluluğu bulunuyor. Popülerliği hızla yayılan uygulamada sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor. Peki Club House nedir, nasıl kullanılır? Club House'a nasıl üye olunur ve davetiye zorunlu mu?

CLUB HOUSE NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Davet sistemi ile çalışan clubhouse son günlerin en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Club house Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Aynı zamanda uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olmanın şartları arasında yerini alıyor...

CLUB HOUSE HAKKINDA BİLİNMEYENLER!

Club House sesli sohbet odaları aracılığıyla davet sistemiyle çalışan bir platformdur. Clubhouse'da kullanıcılar sesli odalar oluşturarak burada ses kayıtlarını paylaşıyor. Her isteyenin kayıt olamadığı bu platform, sadece davetiye sistemi ile çalışıyor. Eğer ki sizi davet edebilecek bir tanıdığınız yoksa, sistem sizi sıraya alıyor. Sıranız geldiğinde ise üyelik işleminiz tamamlanıyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Clubhouse uygulaması sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkanı tanıyor.

Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor.

Clubhouse uygulamasında, Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma, görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor.

Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUB HOUSE'A NASIL ÜYE OLUNUR VE DAVETİYE ZORUNLU MU?

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan uygulamayı öncelikle cihazınıza indirmeniz gerekiyor.

Kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine alıyor.

Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dinleyici ya da sesli etkileşim yoluyla konuşmacı olarak dahil olabilirsiniz.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap ediyor. Popülerliği günden güne artan uygulamanın Android cihazlar için de geliştirilmekte olduğunu belirtiliyor.
Memurlar.Net
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