1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
 04 Şubat 2021 00:07
+Aa- Yazdır
4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk'taki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İlir Meta, Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ve Başbakan Edi Rama ile görüşecek.

(Tiran)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzalayacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, ardından Esnaf ve Sanatkarlar ile buluşacak.

(Diyarbakır/12.00/14.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK 2020 yılına ilişkin "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı makamında kabul edecek.

(Lefkoşa)

2- BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantıları sürüyor.

(Cenevre)

3- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 23. hafta mücadelesi Göztepe-Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/16.00/Trabzon/19.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

(Barselona/23.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etabındaki son maçında VakıfBank, Bulgaristan'ın Maritza; D Grubu 2. etap son müsabakasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lodz/20.00/Kaliningrad/17.00)

5- Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 17'nci, 2 ve 3. Gruplarda ise 19. hafta karşılaşmaları yapılacak.

6- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Katar'da başlayacak. 2. tur maçlarında Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore'den Ulsan Hyundai ve ev sahibi ülkeden El Duhail ile Mısır'dan El Ehli karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/17.00/20.30)

7- Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/16.00/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu
03 Şubat 2021 21:30		 CHP'li Yalım: AK Parti'yi yıpratmak için bütün çalışmayı yaptık
03 Şubat 2021 20:27
Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
03 Şubat 2021 20:15		 Erdoğan'dan Prof. Dr. Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü
03 Şubat 2021 19:43
Yozgat Valisi, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti
03 Şubat 2021 19:41		 Mustafa Şentop: AYM'ye, Berberoğlu kararı için yazı yazacağız
03 Şubat 2021 17:11
Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak
03 Şubat 2021 16:52		 Bakan Koca'dan korkutan 'mutant virüs' açıklaması
03 Şubat 2021 16:19
Emniyet, başörtülü öğrencinin görüntülerini paylaştı
03 Şubat 2021 15:49		 Bahçeli: Boğaziçi olaylarına destek, teröre destek vermektir
03 Şubat 2021 15:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti00:16 - Adana'da 2 bin polisle havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması00:10 - En mutlu şehir ve gezilecek yerler00:07 - 4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?23:59 - İŞKUR Memurları Belirsizlik İçinde Bekliyor...
23:52 - Clubhouse nedir ve nasıl kullanılır?23:31 - Prof. Dr. Turan: Alarm durumunda olmaya devam etmeliyiz23:06 - 'Kısıtlamaların gevşetilmesi için henüz çok erken'22:50 - 'Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor'22:46 - 8 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama22:35 - İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı
22:34 - Villa turizmine ilgi '5 yıldızlı konforu' beraberinde getirdi22:33 - Tabiat harikası Akdağ'daki kış güzelliği hayran bırakıyor22:31 - İHA fabrikasından güvenlik güçlerine ilk ürün22:24 - Korsan gösteri yapan 30 şüpheli mahkemeye sevk edildi22:23 - Koronavirüs şüphelisi vatandaş valilik binasına alınmadı
21:47 - Köy okullarında yüz yüze eğitim telaşı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
En mutlu şehir ve gezilecek yerler
Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti
4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Adana'da 2 bin polisle havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 2
d vitamini eksikliği 3
her tarakta bezi olmak 1
şili 2
Yeni ANAYASA 4
hoyrat 1
58 saniyede karadeniz insanı 3
02.02.2021 hatayspor vs fenerbahçe maçı 1
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
Bugün olanlar 2
SON İLANLAR
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam