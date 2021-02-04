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Adana'da 2 bin polisle havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması

Adana'da 2 bin polisin katılımıyla drone destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
 04 Şubat 2021 00:16
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Adana'da 2 bin polisle havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması

Adana'da 2 bin polisin katılımıyla drone destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamasında drone destekli 2 bin polis görev aldı.

Uygulamalarda, 14 bin 866 kişinin Genel bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 8 tabanca, 3 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 44 mermi ve 38 kartuş, 6 kesici ve delici alet, 59 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerde, 7 bin 500 araç kontrol edildi, 16 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklete el konuldu, 171 araç sürücüsüne 166 bin 388 lira para cezası uygulandı, 213 umuma açık iş yeri denetlendi, kumar oynatan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 8 lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 131 kişiye 428 bin 766 lira, dilencilik yapan 27 kişiye de 5 bin 508 lira idari para cezası uygulandı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de uygulamada kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.
Anadolu Ajansı
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