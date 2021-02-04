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Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 04 Şubat 2021 00:27
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Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayatını kaybetti

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan, akşam saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Başkan Arslan'ın ölüm haberi ilçesi Sason'u hüzne boğdu.

2019'da yapılan seçimlere AK Parti'den katılarak Sason Belediye Başkanlığına seçilen Muzaffer Arslan, 1967 tarihinde Sason'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sason'da tamamlayan Arslan, Sason Belediyesinde muhasebe müdürü olarak görev yaptı. Daha önce de ilçede 2009-2014 döneminde AK Parti'den belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, 2019'da yapılan seçimlerde de AK Parti'den ikinci kez ilçede belediye başkanlığına seçilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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