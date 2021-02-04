Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.