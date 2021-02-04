Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
|04 Şubat 2021 03:37
|+Aa- Yazdır
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına" olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca" ibaresi "Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca" olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Şartları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR" kararı verilenlerin 8 inci maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Yüksekokullara planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gelir vergisi kanunu hakkında cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı
04 Şubat 2021 03:48
|Esnaf ve Sanatkarların kredi borçlarının ertelenmesi hakkındaki karar yayımlandı
04 Şubat 2021 03:43
|Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği
04 Şubat 2021 03:39
|4 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
04 Şubat 2021 00:07
|Bakan Koca: Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu
03 Şubat 2021 21:30
|CHP'li Yalım: AK Parti'yi yıpratmak için bütün çalışmayı yaptık
03 Şubat 2021 20:27
|Vaka sayısı 15 Ocak'tan önceki seviyeye yükseldi
03 Şubat 2021 20:15
|Erdoğan'dan Prof. Dr. Özkan'a 'Trafik Medya Yüzü' ödülü
03 Şubat 2021 19:43
|Yozgat Valisi, hastası tarafından darbedilen doktoru ziyaret etti
03 Şubat 2021 19:41
|Mustafa Şentop: AYM'ye, Berberoğlu kararı için yazı yazacağız
03 Şubat 2021 17:11