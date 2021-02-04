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Gelir vergisi kanunu hakkında cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı

Gelir vergisi kanunu hakkında cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı.
 04 Şubat 2021 03:48
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Gelir vergisi kanunu hakkında cumhurbaşkanlığı kararı yayımlandı

-- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490) EK DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

-- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491) EK- 2 DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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