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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul edecek.
 04 Şubat 2021 05:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.
Anadolu Ajansı
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