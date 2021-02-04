Meteorolojiden çığ uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.