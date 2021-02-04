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Teknofest heyecanı başlıyor

Albayrak Grubu'nun medya sponsoru olduğu Teknofest'e başvurular başladı. 4. kez düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Salgının izin verdiği ölçüde; havacılık gösterileri, sürpriz yarışmalar ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz." dedi
 04 Şubat 2021 06:40
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Teknofest heyecanı başlıyor

Albayrak Medya Grubu'nun medya sponsoru olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında gerçekleştirilen "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı. 4. kez düzenlenecek olan festivalin tanıtım toplantısı dün Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest 2021'in tanıtım toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sivil Savunma Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar katıldı.

BAŞVURULAR KATLANARAK ARTTI
Tanıtım toplantısında konuşan Selçuk Bayraktar, organizasyonun 21-26 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi. Dünyaya örnek olacak bir hayali gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, "Ülkemiz, medeniyetimizin adalet ve merhamet değerleriyle harmanlanmış Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde dünyanın yaşadığı benmerkezci kaygılara teslim olmadan vicdanıyla hareket etti. Afrika'da bir tek solunum cihazına dahi sahip olmayan ülkelere bu cihazlar hediye edildi. Küresel adalet ve merhamet değerlerimizi örnek bir tavırla tüm dünyaya göstermiş olduk. Milli Teknoloji Hamlesi'ni bu noktadan, hatta bu yüzyıldan alıp ileriye, geleceğe taşıyacak en önemli unsur, nitelikli ve yetişmiş insan kaynağımız olacaktır" dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile sahip olacağına inanıyoruz. Teknofest iki yıl önce 2019'da yine burada 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile rekor kırdı. Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak arttı. Teknofest 2021'de salgının izin verdiği ölçüde; havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi zengin aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. 7'den 77'ye tüm milletimizi 21-26 Eylül tarihlerinde heyecanımıza ortak olmak için Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz."

YENİ FİKİRLER ORTAYA ÇIKACAKTIR

Gençleri sonuna kadar desteklediklerini belirten Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de "Bizler inanıyoruz ki geleceğin Nuri Demirağ'ları, Vecihi Hürkuş'ları, tıpkı onların heyecanıyla bu festivalde emek harcayan, yeni fikirler üreten ve hayallerini hayata geçirmeye çalışan gençlerimizden çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise şunları söyledi: "Bu dev organizasyona 2021'de yeniden ev sahipliği yapmaktan büyük sevinç ve heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin istikbaline, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'dan omuz veriyoruz. Eylül ayında ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız Teknofest'te buluşmak üzere hepinizi muhabbetle selamlıyorum."

Başvuru için son gün 28 Şubat

Son başvuru tarihi 28 Şubat olan festivalde bu yıl, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismal... adresine başvurulması gerekiyor. Teknofest'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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