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İkinci Gezi için fırsat kolluyorlar: Mesele Boğaziçi değil

Terör örgütlerinin oyuncağı olan marjinal sol örgütler, Boğaziçi gösterilerini provoke edip yurt geneline yaymak istiyor. Muhalefet liderleri oy devşirmeyi; Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne çıkıp 2023'e malzeme toplamayı amaçlıyor.
 04 Şubat 2021 06:50
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İkinci Gezi için fırsat kolluyorlar: Mesele Boğaziçi değil

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun tayin edilmesinden sonra başlayan tartışmalar sürüyor. Kampüste Kabe-i muazzama fotoğrafını ayaklar altına alan bazı öğrencilerin tutuklanması, ikinci bir Gezi kalkışması için fırsat kollayan marjinal solu ve muhafeti harekete geçirdi. Polis, protestoculara müdahale etti. Gözaltına alınanların 79'unun DHKP/C ve TKP-ML gibi terör örgütleriyle iltisaklı çıkması, şüphelilerden sadece yedisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olması, Hisarüstü'nde tezgahlanmak istenen planları deşifre etti.

YİNE VANDALLIK

Önceki akşam protesto gösterisi adı altında Kadıköy'de toplanan kalabalık, Gezi olaylarını hatırlatan vandallıklar sergiledi. Eylemcilere TİP Milletvekili Barış Atay da destek verdi. Marjinal sol gruplar yola çöp konteynırı ile barikat kurarak, tekme ve yumruklarla polis aracına saldırdı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden eylemciler, yoldan geçen B.G. ve M.C.A. isimli iki kişiyi de darbetti. Marjinaller, bu kişilerin polis şiddeti sonucu yaralandığı yalanını attı. Gerçeği, vatandaşlar hastane çıkışında açıkladı. Polisin darbettiği iddia edilen vatandaşlar, "Kadıköy'de gezerken eylemcilerin arasında kaldık, Kadıköy Emniyet'e teşekkür ediyoruz, bizi kurtardılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

HDP'LİLER BIRAKILSIN

Boğaziçi Üniversitesideki Kabe-i muazzama fotoğrafına yapılan saldırıya tepki gösteren öğrencileri tek tek fişleyen marjinaller, Kadıköy'de de yerlerini tarif eden esnafı hedef gösterdi. Göstericilerin Boğaziçi açıklaması yaparken tutuklu HDP'li belediye başkanlarının serbest bırakılmasını istemesi; kimilerinin açıklamalarında otoyolları, kadın cinayetlerini, yenilenen İstanbul seçimini gündeme getirmesi "Mesele Boğaziçi değil" dedirtti.

SOYLU: TESLİM ETMEYİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversiteyi ve sokakları terörize etmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini açıklayarak "Diyor ki, 'Kayyum rektör atadınız.' Bu, faşist bir yaklaşım. LGBT'nin Boğaziçi Üniversitesini teslim alması, kabul edilebilir bir şey mi? Böyle bir işgal girişimine müsaade etmeyiz" şeklinde sert çıktı. Öte yandan, Emniyet, tahrik içerikli sosyal medya paylaşımı yapan 8 kişinin yakalandığını belirtti. Ayrıca gözaltına alınan başörtülü kadının, polisin kötü muamelesine maruz kaldığı iddialarının, video görüntüsünü yayımlayarak, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

30 ŞÜPHELİ MAHKEMEDE

Bu arada, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TERÖR SEVİCİ KILIÇDAROĞLU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'nin evlatları" ifadesini kullanarak provokatörlere sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ünal, "İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye'nin evladıdır ve teröre karşı yanlarındayız" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da olaylara ilişkin, "Üniversite üzerinden sözleri veya siyasetleri yarıştırmayacağız. Yarıştıracağımız şey üstün bilimsel performanstır" diye konuştu. Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül ise "Biz reform dedikçe, onlar sokak diyor" şeklinde tepki gösterdi.
Türkiye
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