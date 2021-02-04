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Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı, 3 kişi aranıyor.
 04 Şubat 2021 07:50
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Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 01Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 02 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan;

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren (8) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli (5) şüpheli şahıs yakalanmıştır. (3) şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı
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