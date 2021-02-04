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Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!

Meltem Acet tanımadığı bir adam tarafından çalıştığı ve çekim yapacağı her yere kendisinden önce giden ve temas kurabileceği insanlarla kendisiyle ilgili planlar yapmak isteyen bir isimle ilgili şikayetçi oldu.
 04 Şubat 2021 08:22
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Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!

Söz konusu şahsın Acet'e sürekli "Sevgilim" , "öptüm" gibi ifadeler içeren maillerle de tacizde bulunduğu ortaya çıktı.Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

Hürriyet'tn Özge Eğrikar'ın haberine göre;

Spiker Meltem Acet'in dijital ve sözlü tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Acet'in işyerini ve çekim için gittiği yerleri arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım. Onunla barışmam lazım" gibi sözler söyleyerek kendisiyle görüşme ayarlamalarını isteyen bir kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İşte Meltem Acet'i her gün tedirgin eden sapık şoku ve son dakika şikayeti üzerine yaşanan gelişmeleri

"MELTEM ACET'İN KOCASIYIM!" DİYOR AMA TANIŞMIYORLAR

Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekanları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikayetçi oldu.

"SEVGİLİM ÖPTÜM"

Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.

Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum" dedi.

3 AY UZAKLAŞTIRMA

Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.
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