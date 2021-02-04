Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
|04 Şubat 2021 08:22
|+Aa- Yazdır
Söz konusu şahsın Acet'e sürekli "Sevgilim" , "öptüm" gibi ifadeler içeren maillerle de tacizde bulunduğu ortaya çıktı.Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.
Hürriyet'tn Özge Eğrikar'ın haberine göre;
Spiker Meltem Acet'in dijital ve sözlü tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Acet'in işyerini ve çekim için gittiği yerleri arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım. Onunla barışmam lazım" gibi sözler söyleyerek kendisiyle görüşme ayarlamalarını isteyen bir kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.
İşte Meltem Acet'i her gün tedirgin eden sapık şoku ve son dakika şikayeti üzerine yaşanan gelişmeleri
"MELTEM ACET'İN KOCASIYIM!" DİYOR AMA TANIŞMIYORLAR
Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekanları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikayetçi oldu.
"SEVGİLİM ÖPTÜM"
Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.
Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum" dedi.
3 AY UZAKLAŞTIRMA
Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü
04 Şubat 2021 09:47
|Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 09:44
|Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu
04 Şubat 2021 08:59
|Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek
04 Şubat 2021 08:55
|Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
04 Şubat 2021 08:51
|Katil kayınpeder çıktı
04 Şubat 2021 08:51
|Boğaziçi olaylarında sosyal medya paylaşımı yapanlar da gözaltına alındı
04 Şubat 2021 08:48
|Marmara'da hırsızlık depremi! Kandilli Rasathanesi'nin cihazları çalındı
04 Şubat 2021 08:18
|İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
04 Şubat 2021 08:13
|Boğaziçi gösterilerinde tutuklamaya sevk edilen 30 kişi serbest bırakıldı
04 Şubat 2021 07:57