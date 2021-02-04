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Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu, taşkın yaşandı

Edirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı. Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, çeltik arazisinin sular altında kaldığını belirterek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine geldi" dedi
 04 Şubat 2021 08:26
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Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu, taşkın yaşandı

Bölgede 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından, Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Meriç Nehri'nin debisi son iki günde İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1169 saniye/metreküpe yükselirken, nehir için sarı alarm uyarısında bulunuldu. Tunca Nehri'nin debisi ise son iki günde düşüşe geçti ve sarı alarm kaldırıldı.

ERGENE TAŞTI

Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de iki gün içinde 170 metreküp/saniyeden 389 metreküp/saniyeye yükseltti. DSİ Edirne 11 Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' verdiği Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Bedri Gürsoy, Ergene Nehri'nin taşmasıyla arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, "Sular altında kalması aslında problem değil bizim için çünkü mil bırakıyor. Toprak yenileniyor bir taraftan. Zaten Ergene Havzası'nın da özelliği budur. Taşkın olduğu zaman mil bırakır ve bir dahaki seneye toprak kendini yeniler. Kirlilik tabii ki var. Devletimiz önlem almaya çalışıyor ama zaman alıyor. İnşallah bu sene daha iyi olur. Geçen sene kuraklıktan dolayı biraz etkilendik. Bazı bölgeler daha fazla etkilendi. Biz bölgemizi Çakmak Barajı'ndan aldığımız sudan suladığımız için daha iyiydi ve kaliteli ürün çıktı. Bu sene barajlar dolu, daha temiz. Daha güzel ürünler olacak herhalde. Verim olarak çeltiği yukarı taşımamız lazım. Kaldı ki su temiz olduğu zaman verim yükseliyor. Dekar başı verimimiz ortalama 600 kilogramda 1 tona kadar çıkıyor" dedi.

'BEREKET GELDİ'

Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, sular altında kalan arazinin çeltik ekimi yapılan bölge olduğunu ifade ederek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranlar yüzde 60 seviyelerine geldi. İnşallah bundan sonra derin deşarj projesi mayıs-haziran ayında devreye girer. O zaman net olarak konuşabiliriz kirlilikle ilgili. Bu yağmur suyu toprağı yıkadı, Meriç'e su bıraktı, gübre bıraktı. Parayla pulla yapamayacağımız işi Allah verdi" dedi.

Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Toygar, ovalarına bereket geldiğini belirterek, "Ovamıza bereket geldi. Şu anda tam nehrin aktığı yerdeyiz. Yatağından çıktı ve topraklarımız yıkanıyor. Bu sel felaketini can kaybı olmadan kazasız, belasız atlattık sayılır. Şu anda yatağında akıyor nehir. Üreticilerimiz için topraklar yıkanıyor. Ekili alanlarımız, su basan alanlarımız çeltik arazisi. Şu an çeltik ekimi mevcut değil. Bazı üreticilerimizin buğdayları var. Onlar zarar görecek sanırım. Onlara da devletimizin desteğiyle telafi edileceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz için inşallah bereketli bir yıl olur. Havzamızda şu anda mevcut ekilecek 12 bin dönüm civarında arazi hesaplıyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Yeraltı sularını da kullanıp üretim yapacak arkadaşlarımız için de bu büyük bir veli nimet oldu. Son 2 - 3 yıldan beri bunu bekliyorduk. Özellikle yeraltı sularında da bu şekilde telafi edileceğini düşünüyoruz" dedi.
DHA
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