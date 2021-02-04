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Boğaziçi olaylarında sosyal medya paylaşımı yapanlar da gözaltına alındı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerinde, sosyal medya hesaplarından provokasyon amaçlı paylaşım yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
|04 Şubat 2021 08:48
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Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 kişi ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Kadıköy'de önceki gün yapılan gösteri sırasında polisle karşı karşıya gelen ve gözaltına alınan 94 kişiden 75'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan dün İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı.
ABD: GÖZALTILARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Price, ABD'nin, bir Türk üniversitesindeki gösterilerden endişe duyduğunu ve onu çevreleyen LGBT karşıtı söylemi kınadığını ifade etti.
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