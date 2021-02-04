Katil kayınpeder çıktı

ADANA'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven'in (44) ortadan kaybolması üzerine, eşi Nazmiye Güven (39) 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven'in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven'in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, kayıp başvurusundan kısa süre sonra, Nazmiye Güven ile babası Ahmet Demirci'nin ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine Nazmiye Güven'i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven'in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.'nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI

Polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine geçtiğimiz 28 Ocak tarihinde baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, babası Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Ahmet Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Emniyet'e götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda yaşananları tüm detaylarıyla itiraf etti. Güven ifadesinde, babası Ahmet Demirci'nin tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü söyledi. Nazmiye Güven, olayın ardından eşi Mustafa'nın cesedini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürdüklerini söyledi. Güven, eşinin cesedini babasıyla birlikte ormanlık araziye attıklarını belirtti. Nazmiye Güven, iddiaların aksine görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.

CESET BULUNAMADI

Polis, ifadesinin ardından Nazmiye Güven'in gösterdiği noktada Mustafa Güven'in cesedini aradı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Güven'in cesedine ulaşılamadı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

YASAK AŞK TARTIŞMASI

ANAOKULU öğretmeni Nazmiye Güven'in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu ve bu nedenle eşi ile sürekli tartıştıkları öne sürüldü. Polisteki ifadesinde, olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci'nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü söyledi.