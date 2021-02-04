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Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 49 yaşındaki marangoz ustası Mehmet U., tartıştığı oğlu F.U.(17) tarafından ekmek bıçağı ile kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan marangoz ustası doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
 04 Şubat 2021 08:51
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Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Marmaris ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, gece saat 00.20 sıralarında F.U. (17), 112 ihbar hattını arayarak babasının bıçaklandığını, kırmızı montlu, zayıf yapılı orta boylarda sarı saçlı birinin de kaçtığını bildirdi. Kayabal Caddesi'nde bulunan iki katlı binaya gelen sağlık ekipleri, çatı katındaki dairenin kapısında yerde kanlar içinde yatan Mehmet U.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kalbinden bıçak darbesi ile ağır yaralanan Mehmet U. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Daireye gelen polis ekipleri de olayın meydana geldiği sırada, evde bulunan Mehmet U.'nun oğlu H.U. (13) ile F.U.'yu savcılık talimatıyla gözaltına aldı.

CİNAYET, İKİ SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Marmaris İlçe Asayiş Büro ekipleri, psikolog ve nöbetçi savcı, H.U. (13) ve F.U. ile görüşmeye başladı. Bu sırada olay inceleme ekipleri de daire, apartman ve apartman çevresinde cinayette kullanılan bıçağı bulmak için seferber oldu. Bir saat süren aramalar sonucu olayda kullandığı ön görülen ekmek bıçağı apartmanın bahçesindeki çiçekler arasında toprağa gömülü olarak bulundu. Çevrede yapılan güvenlik kamera incelemelerinde F.U.'nun verdiği eşkale uyan bir kişinin apartmana girip çıkmadığı görüldü. Çocuklarla yapılan görüşme sonucu çelişkili ifadeler veren F.U., daha sonra suçunu itiraf etti.

ŞİKAYETÇİ OLDUĞU İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mehmet U.'nun oğlu F.U. hakkında, evde bulunan altın ve paraları çalıp harcadığı için daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaştı. Baba ve oğulun birçok kez kavga ettiği ve Marmaris adliyesine çok sayıda karşılıklı suç duyurusunda bulunuldukları da bildirildi. F.U.'nun ifadesinde, "Babamın beni adli makamlara şikayet etmesine çok öfkeliydim. Sürekli bu konuda tartışıyor ve kavga ediyorduk. Bir babanın evladını şikayet etmesi çok üzdü. Yine sözlü tartıştık ve tartışma büyüyünce kavga etmeye başladık. Hakaret ve küfredince dayanamayarak mutfaktan aldığım ekmek bıçağını göğsüne sapladım, nasıl oldu hala anlayamıyorum" dedi.

Marmaris Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Mehmet U.'nun ilk otopsisinde boğuşma nedeniyle vücudunda izlere rastlanıldı. Kalbinde derin bıçak yarası olan Mehmet U.'nun cansız bedeni, tam otopsi raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mehmet U.'nun eşinin bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılarak boşandığı öğrenildi. Mehmet U.'nun 19 yaşındaki en büyük oğlu A.U.'nun da hırsızlık suçundan Muğla Cezaevi'nde yattığı, kendisi ile kalan oğulları H.U. ile F.U.'nun ise hırsızlık suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, suçunu psikolog, nöbetçi savcı ve polis önünde itiraf eden F.U. İlçe Asayiş Büro Amirliği'nde gözaltına alındı. 13 yaşındaki erkek kardeşi H.U.'nun ise tanık olarak alınacak ifadesi sonrası Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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