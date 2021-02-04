DSİ'den görevden yükselme yönetmeliğinde önemli değişiklik
|04 Şubat 2021 08:53
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DSİ Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikler, merkez ve taşra birimlerindeki şube müdürü ile başmühendislik kadrolarına atanabilmek için gerekli öğrenim niteliklerini belirleyen yönetmelik eki cetvelde oldu.
Yapılan bu yönetmelik değişikliği kurumun yakın bir zaman dilimi içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açabileceğinin işareti olarak görülebilir.
2019 yılında Kurum İdari Kurul toplantısında, görevde yükselme sınavı kararı alınmasına rağmen bu karar hayata geçirilememiştir. 22 Haziran 2020 tarihinde, memurlar.net'te yer alan haberde, DSİ çalışanlarının tepkilerine yer verilmiştir. İlgili haber için tıklayınız.
Yönetmelik eki cetvelde, aşağıda yer verilen daire başkanlıklarındaki şube müdürü kadrolarına hangi bölüm mezunlarının atanabileceği tek tek gösterilmiştir.
4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan cetvel için tıklayınız.
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı
Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Atıksu Dairesi Başkanlığı
Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı
TAKK Dairesi Başkanlığı
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Arzi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
DSİ .. Bölge Müdürlükleri
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