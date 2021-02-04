DSİ'den görevden yükselme yönetmeliğinde önemli değişiklik

DSİ Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikler, merkez ve taşra birimlerindeki şube müdürü ile başmühendislik kadrolarına atanabilmek için gerekli öğrenim niteliklerini belirleyen yönetmelik eki cetvelde oldu.

Yapılan bu yönetmelik değişikliği kurumun yakın bir zaman dilimi içerisinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açabileceğinin işareti olarak görülebilir.

2019 yılında Kurum İdari Kurul toplantısında, görevde yükselme sınavı kararı alınmasına rağmen bu karar hayata geçirilememiştir. 22 Haziran 2020 tarihinde, memurlar.net'te yer alan haberde, DSİ çalışanlarının tepkilerine yer verilmiştir. İlgili haber için tıklayınız.

Yönetmelik eki cetvelde, aşağıda yer verilen daire başkanlıklarındaki şube müdürü kadrolarına hangi bölüm mezunlarının atanabileceği tek tek gösterilmiştir.

4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan cetvel için tıklayınız.

Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı

İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

Atıksu Dairesi Başkanlığı

Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

TAKK Dairesi Başkanlığı

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı

Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Teknoloji Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Arzi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

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