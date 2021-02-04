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Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek

Koronavirüs sürecinde düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri ve organizasyoncular, normalleşmenin başlayacağı döneme yönelik hazırlıklara hız verdi.
 04 Şubat 2021 08:55
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Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası Genel Başkanı Barış Ay, pandemi süreci sonrasında ve normalleşmenin başlayacağı dönemde evlilik, nişan, sünnet gibi organizasyon planlayanların ISO 9001 belgeli yerlerde düğün yapmaları çağrısında bulundu. Sertifika alan işletmelerdeki uygulamaların düzenli kontrolünü sendika olarak gerçekleştireceklerini aktaran Ay, organizasyonlarda 'gizli davetli' sistemini hayata geçireceklerini belirtti.

Ay, düğünlere katılacak gizli davetlinin işletme sahibinin haberi olmadan, salonlarda denetim yapacağını söyledi ve şu bilgileri verdi: "Gizli davetli karekod sistemiyle denetimlerini merkeze bildirecek. İşletmelerde uygulanan denetimleri karekod uygulamasıyla vatandaşlar da takip edebilecek.

Gizli davetliler 25-35 yaş arası, üniversite mezunu kişilerden seçilecek. Gelin ile damat adayı gibi görünecek çiftler salonu gezip, hizmetler hakkında bilgi alacak. Önceki düğün videolarını izleyebilir, bir düğüne misafir gibi de katılabilir. Gizli davetli, tespitlerine göre puanlama verecek. Eğer gizli davetli tespitlerinde işletme hakkında olumsuz rapor düzenlerse, ISO 9001 belge iptal edilebilecek."
DHA
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