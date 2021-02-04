Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu
|04 Şubat 2021 08:59
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Olay, dün öğleden sonra Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Boş arazide duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde Rafet Ünal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.
ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN GİTTİKTEN SONRA KAYBOLDU
Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi. Yakınları ile kurulan iletişimin ardından, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşıldı. Ünal'ın cenazesini teşhis eden yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
BASININ GÖRÜNTÜSÜ SİLİNDİ
Olay yerinde, polis ekipleri ile basın mensupları arasında gerginlik yaşandı. Polis tarafından çekilen emniyet şeridinin ardından kaydedilen görüntüleri incelemek isteyen polis, görüntülerde memurların sesi duyulduğu gerekçesi ile kaydedilen görüntülerin büyük bir kısmını sildi.
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