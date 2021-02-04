1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde alacağını tahsil etmek için giden Rafet Ünal'dan (45) bir süredir haber alınamıyordu. Boş arazide duran aracın içinde Rafet Ünal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.
 04 Şubat 2021 08:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün öğleden sonra Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Boş arazide duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde Rafet Ünal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN GİTTİKTEN SONRA KAYBOLDU

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi. Yakınları ile kurulan iletişimin ardından, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşıldı. Ünal'ın cenazesini teşhis eden yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

BASININ GÖRÜNTÜSÜ SİLİNDİ

Olay yerinde, polis ekipleri ile basın mensupları arasında gerginlik yaşandı. Polis tarafından çekilen emniyet şeridinin ardından kaydedilen görüntüleri incelemek isteyen polis, görüntülerde memurların sesi duyulduğu gerekçesi ile kaydedilen görüntülerin büyük bir kısmını sildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü
04 Şubat 2021 09:47		 Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04 Şubat 2021 09:44
Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek
04 Şubat 2021 08:55		 Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
04 Şubat 2021 08:51
Katil kayınpeder çıktı
04 Şubat 2021 08:51		 Boğaziçi olaylarında sosyal medya paylaşımı yapanlar da gözaltına alındı
04 Şubat 2021 08:48
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
04 Şubat 2021 08:22		 Marmara'da hırsızlık depremi! Kandilli Rasathanesi'nin cihazları çalındı
04 Şubat 2021 08:18
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
04 Şubat 2021 08:13		 Boğaziçi gösterilerinde tutuklamaya sevk edilen 30 kişi serbest bırakıldı
04 Şubat 2021 07:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - Türkiye'nin nüfusu açıklandı10:02 - YKS başvuru kılavuzu yayımlandı09:47 - Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü09:44 - Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:34 - Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
09:30 - Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı09:24 - 200 milyar liralık borç yapılandırıldı09:20 - 'Bir dalağına sahip çıkamadın' sözleri yüzünden şehri terk etti09:13 - 'Hedefimiz 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek'09:10 - Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı09:08 - Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
09:03 - Aşıda hem kaos hem gelişme08:59 - Alacağını tahsil etmek için gitti, boş arazide cansız bedeni bulundu08:55 - Düğünlere gizli davetli dönemi... Memnun kalınmazsa belge iptal edilecek08:53 - DSİ'den görevden yükselme yönetmeliğinde önemli değişiklik08:51 - Katil kayınpeder çıktı
08:51 - Muğla'da korkunç olay! 17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ şüphesiyle merkeze çekildi, basamakları peş peşe tırmandı
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
Dört farklı etken virüsü bitirecek
En mutlu şehir ve gezilecek yerler
Soylu, sözlerine açıklık getirdi: 15 Temmuz'u FETÖ ABD ile yaptı
Spiker Meltem Acet'e sapık şoku!
Unvan değişikliğiyle mühendis olan, emeklilik için ne kadar süre çalışmalı?
Mutasyon inaktif aşıyı etkilemiyor
Gülen'in kutsal ruhu: 'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
litecoin 1
videoları hızlandırıp izlemek 2
üç aylar 2
manisa'da intihar eden 4 genç 2
Müzeyyen Senar 2
01.02.2021 izmir'deki sel 3
iyi insan 1
şili 2
Yeni ANAYASA 4
doymamak 3
SON İLANLAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakadı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tokat Tanoba Belediyesi 3 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 61 İşçi Alacak
Ankara Beltaş 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam