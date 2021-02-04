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Aşıda hem kaos hem gelişme

Aşı geliştirme ve tedariğinde zamana karşı yarış veriliyor. AB'nin umut bağladığı AstraZeneca'nın tedarik sorununa şimdi uygulama karmaşası da eklendi. Öte yandan bu aşının bulaşı da engellendiği belirtilirken, yarışa yeni aşı adayları girdi. Rus aşısı Sputnik V ise itibar kazanmaya başladı
 04 Şubat 2021 09:03
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Aşıda hem kaos hem gelişme

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre: Koronavirüse karşı aşı yarışında her gün yeni haberler geliyor. Dünya bir yandan aşının tedariği ve uygulanmasına yetişmeye çalışırken, öte yandan aşı geliştirme süreçlerinden gelen son haberler de bir o kadar ilgi çekiyor.

İşte aşı çalışmalarında dün itibariyle gelen son haberler:

ASTRAZENECA AŞISI BULAŞI DA ÖNLÜYOR

AB ile tedarik konusunda sıkıntı yaşayan AstraZeneca'nın aşısına Almanya sadece 65 yaş üstü için izin vermişti. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) her yetişkine uygulanabileceği yönünde görüş bildirmesi ise uygulama konusunda soru işaretlerine neden olmuştu. Şimdi Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ancak henüz resmen açıklanmayan bir çalışmada, AstraZeneca'nın hastalıktan koruma yanında bulaşmayı da önemli ölçüde engellediği öne sürüldü. 17 bin kişiden alınan örneklerle yapılan çalışmada, aşılananlar arasında virüsün bulaşmasının yüzde 67 oranında azaldığı kaydedildi.

İSRAİL'DEN BIONTECH AŞISI AÇIKLAMASI

İsrail ülkede yaygın olarak kullandığı Pfizer/BioNTech aşısının sürü bağışıklığına katkısı olup olmadığının henüz kuşkulu olduğunu bildirdi. Aşılama çalışmalarında en hızlı ilerleyen ülke konumundaki İsrail'in COVID-19 bilim kurulu başkanı Ran Balice AFP'ye verdiği demeçte, aşının semptomatik ve şiddetli hastalığı önlediğini ancak sürü bağışıklığına katkısının olup olmadığına dair bir veri elde edemediklerini kaydetti.

MUTASYONA KARŞI İŞBİRLİĞİ

Aşı çalışmalarında ayrıca "yeni nesil aşı" gelişmesi de yaşandı. İngiliz GlaxoSmithKline (GSK) ve Alman biyoteknoloji şirketi CureVac koronavirüsün varyantlarını da hedef alan yeni nesil bir aşı geliştirmek üzere anlaştıklarını duyurdu. İki şirketin ortak açıklamasında aşının 2022'de piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi. GSK, CureVac'ın ilk nesil aşısından bu yıl 100 milyon dozdan fazla üretileceğini de duyurdu.

COVAX AŞI DAĞITIM PLANINI AÇIKLADI

Tüm ülkelerin COVID-19 aşısına erişimini garanti altına almayı hedefleyen COVAX girişimi, dün ilk dağıtım planını açıkladı. Buna göre, şubat sonu itibarıyla listedeki 145 ülkenin toplam nüfuslarının yüzde 3.3'üne karşılık gelen 337.2 milyon doz aşının teslimatlarına başlanacak. Çok büyük kısmı AstraZeneca aşılarından oluşacak bu ilk partinin dağıtımının 2021'in ortasına kadar tamamlanması hedefleniyor. Ülkeler nüfuslarına göre aşı alacakken, ilk sırada 97.2 milyon dozla Hindistan var. Onu Pakistan ve Nijerya izliyor.
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