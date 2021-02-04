Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
|04 Şubat 2021 09:10
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van'da 6, Muş, Hakkari ve Bitlis'te ise 5 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
04 Şubat 2021 09:34
|'Bir dalağına sahip çıkamadın' sözleri yüzünden şehri terk etti
04 Şubat 2021 09:20
|Aşıda hem kaos hem gelişme
04 Şubat 2021 09:03
|Turuncu alarm verilmişti! Beklenen oldu, taşkın yaşandı
04 Şubat 2021 08:26
|Askerlik uzayacak iddialarına yalanlama
04 Şubat 2021 08:00
|Mutasyon inaktif aşıyı etkilemiyor
04 Şubat 2021 07:48
|Dört farklı etken virüsü bitirecek
04 Şubat 2021 07:44
|Teknofest heyecanı başlıyor
04 Şubat 2021 06:40
|Meteorolojiden çığ uyarısı - Haritalı
04 Şubat 2021 06:30
|Sason Belediye Başkanı Arslan hayatını kaybetti
04 Şubat 2021 00:27