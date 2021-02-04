'Bir dalağına sahip çıkamadın' sözleri yüzünden şehri terk etti

Yalova'da karın ağrısıyla gittiği özel hastanede dalak büyümesi nedeniyle ameliyat olan ve alınan dalağı kargoda kaybolan 55 yaşındaki Ahmet Kıral, çevresindekilerin, "Bir dalağına sahip çıkamadın" şeklindeki sözleri yüzünden Yalova'yı terk etti. İşte vatandaşın dalak büyümesi ameliyatı sonrasında şehir değiştirmesine kadar giden süreçte birbirini takip eden son dakika gelişmeleri ve dalağın başına gelenler

İşte ilginç olayın tüm ayrıntıları;

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle Yalova'da özel bir hastaneye giderek tedavi olan Ahmet Kıral'a dalak büyümesi teşhisi kondu. Doktorların önerdiği ameliyatı yaklaşık 20 gün önce olan ve dalağı alınan Kıral, ameliyatın ardından taburcu edildi. Alınan dalağın patoloji tetkikleri için İstanbul'da bir laboratuvara gönderildi.

Ancak karton kutuyla kargoya verilen dalağın kaybolduğu anlaşıldı. Hukuk mücadelesi başlatan Ahmet Kıral'ın bu yaşadıklarından sonra adeta hayata küstü.

"ALAY ETTİLER"

Yaşanan durumun gündeme gelmesinin ardından çevresindeki insanlar tarafından psikolojik baskı görmeye başlayan Ahmet Kıral ne yapacağını şaşırdı. Sokakta, çarşıda kendisini görenlerin, "İnsan dalağını kaybeder mi, bir dalağına sahip çıkamadın" şeklindeki sözlerine maruz kalan Kıral sonunda çareyi yaşadığı Yalova'yı terk etmekte buldu. Talihsiz adam apar topar memleketi Bitlis'e döndü.

Uzun yıllardır yaşadığı ve çok sevdiği Yalova'yı terk ederek yıllar sonra memleketi Bitlis'e dönen Ahmet Kıral, "Başıma gelenler hayatımı kabusa çevirdi.

Yapılan sorumsuzluğun cezasını her yönüyle ben çekiyorum. Dalağımı ben mi kaybettim ? Sorumsuzlar kaybetti ama onların yüzünden her gün karşılaştığım insanlar tarafından alay konusu edildim. Bu durumu gururuma yediremedim" dedi.

Özgür Yıldız