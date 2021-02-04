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200 milyar liralık borç yapılandırıldı

Vatandaşın vergi borcunu yapılandırması için süre doldu. Borç tutarı 200 milyar olurken, 7 milyar liralık tahsilat gerçekleşti
 04 Şubat 2021 09:24
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200 milyar liralık borç yapılandırıldı

Hükümetin, vergi borcunu yatıramayan mükelleften kredisini ödeyemeyen öğrenciye, primini geciktiren Bağ-Kur'ludan genel sağlık sigortasını aksatan vatandaşa uzattığı barış eli havada kalmadı. Vergiden sonra prim borçları başta olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırmasında da rekor kırıldı.

17 MİLYON VATANDAŞ YARARLANDI

Buna göre 17 milyon vatandaş 90 milyar liralık borcunu yapılandırdı, 2.75 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Yapılandırmayla birlikte 1 Mart'ta peşin ödeyen 3.580 lira yerine 82 lira yatıracak, genel sağlık sigortası borcunda 30 Nisan'a kadar anaparayı yatıranın faizi silinecek, 31 Mart'a kadar gelir testi yaptıranın borcu silinecek, primi devlet ödeyecek. Vergi, prim, idari cezalar başta olmak üzere borç yapılandırmasına süre önceki gün doldu. Vergi ve idari para cezalarının ardından dün de SGK'ya yapılan başvuru sonuçları açıklandı. Sosyal Güvenlik Merkezleri, e-sgk, e-devlet üzerinden 1 milyon 770 bin vatandaş başvurdu. Böylece posta yoluyla gelen başvurular da dikkate alınınca 17 Kasım'dan bu yana başvuranların sayısı 10 milyona yaklaştı. Devletin yapılandırdığı borç tutarı 200 milyar lira olurken, 7 milyar liraya yakın tahsilat gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, "Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı. Borçlarını yapılandıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hazal Ateş
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