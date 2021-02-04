Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜHENDİS OLAN, EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMALI? 5434'e tabi memurlar açısından, ek göstergeye hak kazanmada, Kanunun 73. maddesi uygulanmaktadır. Bu madde gereğince, unvan değişikliğiyle bir kadroya atanan memurun, atandığı kadronun ek göstergesini alabilmesi için en az 6 ay çalışması gerekiyor.