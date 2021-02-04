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Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren ve ayakkabısının tabanında yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye ele geçirilen Suriye uyruklu terörist yakalandı
 04 Şubat 2021 09:30
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Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren ve ayakkabısının tabanında yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye ele geçirilen Suriye uyruklu terörist yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye illegal yollardan giriş yapan Suriyeli zanlıların, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösterdiği ve metropol şehirlerde eylem gerçekleştirmeyi planlayan teröristlere silah ve mühimmat sağladığı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin ayakkabı tabanında özel bölümler açılarak gizlenmiş yaklaşık 200 gram el yapımı plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye bulundu.

Operasyonda ayrıca birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu terörist tutuklandı. Bir zanlı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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