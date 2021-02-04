Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı
|04 Şubat 2021 09:34
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Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz" dedi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. koronavirüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında koronavirüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.
GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GİDEN 30'UN ÜZERİNDE KİŞİ POZİTİF ÇIKTI
Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başarılı olabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30'un üzerindeki kişinin koronavirüs testleri maalesef pozitif çıktı. Dolayısıyla, bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Okullar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Eğer biz gündüzleri sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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