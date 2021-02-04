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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
 04 Şubat 2021 09:39
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,16907,1700
Avro8,61908,6200
Sterlin9,72009,7700
ANKARA
ABD Doları7,14007,2000
Avro8,58008,6500
Sterlin9,65009,8500
Anadolu Ajansı
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