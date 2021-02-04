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Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|04 Şubat 2021 09:44
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açan PKK/YPG'li 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 5 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi
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