Cinayeti annesine anlattı, anne savcılığa bilgi verince cinayet çözüldü

İzmir'de cesedi yakılmış halde bulunan Ali Merter Gergin'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianameye göre katillerden Mustafa Arabacı, olaydan sonra cinayeti annesine "Merter ş.....ni yaktık" sözleriyle itiraf etti. Anne A. Arabacı'nın savcılığa bilgi vermesiyle cinayet çözüldü.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: İZMİR'in Bayındır ilçesinde yaşayan Ali Merter Gergin (28), 13 Haziran 2019'da evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamayan Gergin'in bulunması için soruşturma devam ederken A. Arabacı adlı bir kadın, Gergin'in kaybolmasıyla ilgili savcılığa ifade verdi. A. Arabacı, ifadesinde işlettikleri seraya gittiğinde oğlu Mustafa Arabacı'nın üstünün kireçli olduğunu görüp şüphelendiğini, seranın içerisinde büyük bir ateş gördüğünü söyledi. Oğluna ateşin ne olduğunu sorduğunda, "Merter ş....ini yaktık' cevabını aldığını belirtti. A. Arabacı'nın savcılığa bilgi vermesiyle Mustafa Arabacı tutuklandı.

Mustafa Arabacı savcılık ifadesinde Gergin'i sosyal medyadan eşini rahatsız ettiği için öldürdüklerini, olay günü alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğunu iddia etti. Cinayeti İbrahim Çepiç adlı arkadaşıyla işlediklerini söyleyen Mustafa Arabacı, "Ali Merter'i, İbrahim ile birlikte çok ağır şekilde dövdük ve nihayetinde ölmüş olduğunu fark ettik ve geride delil bırakmamak adına cesedi serada yakarak geri kalan kısmını yer göstermede size göstermiş olduğumuz menfez ağzına bıraktık" dedi.

MÜEBBET İSTENİYOR

Gergin'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede Osman Tanış adlı şahsın da cinayeti işleyenlerden biri olduğu belirtildi. Mustafa Arabacı, İbrahim Çepiç ve Osman Tanış hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının cuma günü görüleceğini söyleyen dosyanın avukatları Elif Büşra Berber, İslam Gezer ve Elif Özgür, "Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanmasını talep ediyoruz. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.