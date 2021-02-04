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YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden 2021 yılına ait YKS başvuru klavuzunu yayımladı
 04 Şubat 2021 10:02
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2021-YKS Başvurularının Alınması

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacaktır. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 04 Şubat- 02 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-YKS Kılavuzunda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2021-YKS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-YKS yerleştirme işlemlerinde 2020-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2021 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların, 2020-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2021-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir. 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2021-YKS'ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2021-MSÜ Kılavuzunda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu
2021-YKS Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
2021-YKS Başvuru Merkezleri
2021-YKS Okul veya Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
2021-YKS Başvuru Süreci

Memurlar.Net
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