Bakanlıkça Diyarbakır'a gönderilen 22 ambulans törenle hizmete alındı
|04 Şubat 2021 10:19
|+Aa- Yazdır
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de sağlık alanında son yıllarda sessiz bir devrim yaşandığını söyledi.
Diyarbakır'da 18 yıl önce sadece 2 acil sağlık hizmeti sunan merkezde 9 ambulans olduğunu dile getiren Karaloğlu, yeni eklenenlerle 66 merkezde 109 ambulansla hizmet verildiğini belirtti.
Karaloğlu, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin nereden nereye geldiğini anlayabilmek için Diyarbakır'daki bu iki rakamın bile yeterli olduğuna işaret ederek, "Bugün burada çok nitelikli ambulanslarımız bulunuyor. Filomuzda yenidoğan, obez, hasta nakil ve diğer nitelikli ambulanslarımız var. Diyarbakır'da hava nakil ambulansımız da var. Allah'a hamdolsun, dünyada şu anda acil sağlık hizmetlerini en iyi sunan ülkelerden birisi haline geldik." dedi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de sağlıktaki dönüşüme değinerek, bu filoyla kentteki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini ifade etti.
Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile sağlık personeli katıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nüfusun en az olduğu 5 ilimiz
04 Şubat 2021 10:22
|Türkiye'nin nüfusu açıklandı
04 Şubat 2021 10:05
|DSİ'den görevden yükselme yönetmeliğinde önemli değişiklik
04 Şubat 2021 08:53
|Adana'da 2 bin polisle havadan ve karadan 'güven ve huzur' uygulaması
04 Şubat 2021 00:16
|Fahrettin Koca'dan üniversitelerde yüz yüze eğitim açıklaması
03 Şubat 2021 20:49
|İTÜ ormanlık alanların heyelan haritasını çıkaracak
03 Şubat 2021 20:46
|Bakan Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor ki Bakanımızın tweetini engelleyecek
03 Şubat 2021 18:41
|Dört ilden yeni karantina haberleri geldi
03 Şubat 2021 18:19
|Ankara'da mutasyonlu korona iddiası! 11 kişi pozitif, bina karantinada
03 Şubat 2021 18:14
|Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılmaya hak kazananları açıkladı
03 Şubat 2021 17:19