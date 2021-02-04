'LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için 3. örnek soru paketini yayımladık'

Milli Eğitim Bakanlığı internet adresinden yapmış olduğu açıklama

LGS KAPSAMINDA MERKEZİ SINAVA KATILACAK ADAYLAR İÇİN ŞUBAT AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak üçüncü soru paketi öğrencilerin kullanımına açıldı. Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 970 örnek soru 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılmış oldu.

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.



Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak 2021'de 8. sınıf öğrencileri ile paylaşıldı.



Şubat ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.



Şubat ayı örnek soruları ile beraber bugüne kadar 8. Sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 970'e ulaştı.



Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.



Şubat ayı Sayısal Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Şubat ayı Sözel Bölümü Örnek Soru Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.